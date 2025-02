Il Vino Nobile va in tv. Protagonista a Linea Verde

Montepulciano torna in televisione con il suo territorio, le sue bellezze e, soprattutto, con quello che è il suo prodotto simbolo, il Vino Nobile. E lo farà da protagonista nel nuovo format legato a Linea Verde, lo storico programma di Rai 1 che da sabato 8 febbraio, alle 12, parte con "Strade d’Italia", un viaggio a bordo di un sidecar fatto dai conduttori, Tinto (Nicola Prudente), un grande amico di Montepulciano, insieme ad Angela Rafanelli (insieme nella foto).

Nella puntata si parlerà (ma non solo) del nuovo progetto "Pieve" che il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano ha voluto legare alla storia e alla territorialità con le bottiglie che entrano in commercio proprio nel 2025. Una puntata che andrà in onda una settimana prima del gran finale dell’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano. Sabato 15 febbraio ci sarà l’attesa giornata riservata alla stampa per scoprire il progetto delle Pievi e le nuove annate in commercio dal 2025.

"Linea Verde racconterà il forte legame che il nostro vino incarna nel suo territorio d’origine - ha spiegato il Presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi - una puntata che è frutto di un lavoro di comunicazione e promozione che il Consorzio sta portando avanti da alcuni anni, anche insieme all’Amministrazione Comunale per valorizzare le eccellenze".

L.S.