Il vino nell’ex Conad Margheriti apre in autunno in Piazza del Campo La firma per il contratto di affitto degli spazi in Piazza del Campo a Siena potrebbe avvenire oggi, dopo il sopralluogo di Alberto Margheriti della Margheriti Food & Wine. Si ipotizza l'apertura di una nuova enoteca con le migliori etichette toscane. La trattativa coinvolge anche la famiglia di Bernardino Sani. La riapertura dei locali è prevista per fine ottobre.