Il videomessaggio all’aula magna "Sostenibilità, una sfida per il mondo"

Era Principe ma da sempre attento all’ambiente, con interessi nell’agricoltura biologica. E con un intervento tutto incentrato sul ‘green’ Carlo d’Inghilterra inaugurò la XXVIII edizione, il 1° ottobre 2020, di Pontignano Conference, il bilaterale fra Regno Unito e Italia organizzato dall’Ambasciata britannica in Italia e dal British Council all’Università di Siena. Due anni fa l’erede al trono, oggi Re Carlo III, aprì i lavori con un videomessaggio riprodotto sul maxischermo dell’aula magna del Rettorato: il tema del Convegno era ‘Regno Unito e Italia: insieme per un futuro prospero, sicuro e sostenibile’.

Eravamo in piena pandemia e la Conference si interrogava sulle possibili soluzioni alle sfide comuni: riferendosi alla piaga Covid, l’allora Principe dichiarò di nutrire "la più grande ammirazione per tutti coloro che hanno saputo dimostrare una così grande resilienza e uno straordinario sentimento di solidarietà reciproca, nei momenti più difficili nel periodo iniziale della crisi e ora che i nostri due Paesi affrontano le sempre più urgenti sfide condivise di una ripresa verde, inclusiva e sostenibile".

Si arriva così alla sostenibilità: "E’ una sfida per il mondo intero – proseguiva -, per cui sarà necessario un impegno a livello internazionale se vogliamo ottenere un reset su scala globale, una ripartenza che funzioni per tutti, che assista i più vulnerabili e sia in grado di preservare il nostro delicato equilibrio con la Natura.

Il prossimo anno, il Regno Unito e l’Italia avranno grandi responsabilità in merito a questa ripresa. Le nostre due nazioni assumeranno le presidenze del G7 e del G20. Inoltre, il Regno Unito ospiterà la 26esima Conferenza delle Nazioni Unite sul clima in partnership con l’Italia. Insieme, abbiamo un’opportunità senza precedenti per prendere l’iniziativa, dare forma al dibattito e assicurarci una ricostruzione effettivamente migliore su scala globale".

