Il viaggio in poesia di Guzzo: "A ragion perduta", opera prima in bilico tra ricordi e originalità

Non prendiamola come cosa rara, nessun stupore per un giovane che si apre ad una esperienza poetica che diventa pubblicazione. Tuttavia una sorpresa lo è, per la capacità espressiva, per il dinamismo letterario, i colti riferimenti: Sabatino Guzzo, classe 1999, rompe gli indugi e offre la raccolta di poesie "A ragion perduta", per le Edizioni Attraverso. L’opera ha la forte e irrinunciabile necessità di esprimere i motivi lirici di un’esistenza, per questo ogni componimento è un mondo a parte, un piccolo universo che l’autore invece di conservare nell’intimo offre a piane mani. Appare Caproni "il mare s’è fatto terra", fa capolino Sandro Penna "Perdona il tremore di queste onde su carta", ma c’è soprattutto tutta la bellezza immacolata dell’ispirazione propria di Sabatino Guzzo, la sua originalità che fa i conti con il mondo: "All’estremità delle mie radici riposo".

Nell’opera prima siamo di fronte ad un baule pieno di oggetti, volti, ricordi, impressioni, il tutto abilmente aggrovigliato. C’è da dipanare molto. L’importante è scrivere, sognare, offrire al lettore, togliere, come dice l’autore, il sonno alla notte. Questa è la meraviglia di essere un poeta, non importa se uno dei tanti, di uno dietro ad un altro, chissà per quale vocazione. È possibile che anche l’autore non ne sia a conoscenza, che la scrittura sia venuta su come un improvviso magma, dal vulcano dell’adolescenza ormai alle spalle.

Una bella scommessa vinta: non dimentichiamoci che la poesia è un risultato. Come lettori, non assistiamo al processo di scrittura. Raramente sappiamo perché gli scrittori hanno bisogno di scrivere poesie. E questa è la magia di una pubblicazione che è sempre un sasso nell’acqua che comincia a mandare cerchi sempre più larghi.

Così per Sabatino Guzzo e la sua "A ragion perduta", che ci ricorda che la poesia è la rivelazione di un problema in modo estetico e raffinato. Ben vengano giovani poeti che hanno il coraggio di esserlo, senza tanti giri di parole, senza inutili travestimenti. In questo modo anche una persona che non voglia parlare con nessuno, conversa ancora con se stessa, ma lo racconta al mondo.