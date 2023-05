Il ‘viaggio’ carnale ed onirico di Caterina Ricci

Si muove sinuoso ed epico fra cielo e terra, il nuovo romanzo di Caterina Ricci ‘L’anima profonda del crepuscolo’ (Tenebrae et lux – L’arché I) edito da Extempora. Un viaggio carnale ed onirico allo stesso tempo, volutamente contradditorio, nel segno di un’alba dei tempi, quindi necessariamente magica, che si ripete ad ogni ciclo della terra. Scoprite l’arcana trama, scoprite il proseguo di un itinerario già segnato dalla sua prima pubblicazione, scoprite il microcosmo avvincente di personaggi mitici che inseguono sogni irrealizzabili, portati all’accesso da una fantasia estrema, quella di Caterina Ricci, che dilata i confini di Matilde, che racconta memorie del sottosuolo che magicamente affiorano alla stanca luce del Sole. Questo non è un romanzo per tutti, ma tutto sommato racconta di tutti, perché la bellezza ha mille modi per nascondersi, per farvi vedere al mondo. Finalmente una storia diversa, raccontata con il sottile gusto che mette assieme eros e morte, senza pregiudizi, senza filtri. Libro al femminile in tutti e cinque i sensi, in una lisergica ricerca del bello insolito. E qui che ci aspetta l’insolita ispirazione dell’autrice. Del resto la voglia di bellezza è oggi rara virtù.

Massimo Biliorsi