Il Vespa Clubfa visitaagli alluvionati

Gli appassionati del Vespa Club incontrano gli amici romagnoli per un appuntamento solidale con le popolazioni colpite dall’alluvione. Venti i componenti del Vespa club Valdelsa che sono partiti in direzione della Romagna. Un viaggio attraverso il Passo del Muraglione, per raggiungere come prima sosta la sede del Vespa club Cesena, recuperata dopo i drammatici eventi atmosferici. Piadine, cantucci, chiacchiere e vinsanto con scambio di doni, fra i quali la fascia commemorativa dell’appuntamento. Grazie poi alla staffetta dei Vespa club Cesena e Santarcangelo di Romagna, il gruppo dei valdelsani ha varcato il confine della Repubblica di San Marino. A seguire, dopo una serata tutta motori a Misano, il gruppo è partito per Tavullia, per poi continuare con rientro da Sansepolcro verso il Chianti e la Valdelsa. Una bellissima esperienza, 500 km in compagnia", commentano dal Vespa Club.