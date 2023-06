Il tris di primi della Selva La Giraffa esce per ultima

Ci sono sempre dei numeri che hanno più significato di altri. In ogni cosa, compreso il Palio. Quelli elencati sono solo alcuni dei possibili numeri magici che possono rivelare la cabala di questa Carriera di Provenzano. Ricordando sempre che sono esercizi di stile.

Tratta con 34 – Il numero dei cavalli è ormai abituale per le cifre del Palio. Lo stesso del passato luglio e presente già per 14 Palii.

Debutto alla tratta per i due Gabriele – Gabriele Puligheddu, nato a Nuoro il 3 ottobre 2003, e Gabrele Lai, nato a Cagliari il 28 novembre 2002, sono stati i due debutti nell’albo delle batterie della tratta.

Le vittorie con il numero di coscia – La curiosità più ghiotta con il numero di coscia vincente riguarda la Chiocciola. Coscia n. 5 per Votta Votta (agosto 1999) e n. 5 per Anda e Bola adesso. La cuffia della coscia la conserva il 25; ultima vittoria con Rimini (luglio 1981).

Salvo il record – Tra le cosce vincenti c’è un record, assoluto con l’attuale configurazione del numero dei cavalli. Il 16 è, infatti, l’unico numero ad aver vinto due volte consecutivamente: nell’agosto 2012 con Lo Specialista e nel luglio 2013 con Guess.

L’1 + 1 della Selva. Violenta con il numero. 1, la Selva prima estratta. L’1 e 1 alla Selva non era mai riuscito, ma l’ultima volta la combinazione ha costituito un trionfo per la Lupa con lo Zeddino e Porto Alabe.

L’1 + 1 +1 della Selva. Tris di ’1’ per la Selva. Coscia, orecchio e ordine assegnazione. Mai accaduto per la Selva ed è la prima volta nel secolo. L’ultima combinazione nel luglio 1999 per l’Aquila con Veniero.

La Selva esce da Piazza per prima – Erano ben 19 anni, ultima volta nel 2004 assieme a Giordhan, che la Selva non usciva da Piazza per prima.

La Giraffa esce per ultima – Domenica la Giraffa potrebbe ripetere la combinazione vincente che la vuole vedere uscire dopo l’assegnazione per ultima da Piazza. L’ultimo esempio, recente, è del luglio 2019 con Tale e Quale.

L’orecchio 10 per la Torre – Quarta volta per la Torre nel secolo ad ottenere il cavallo con il numero 10 d’orecchio, dopo Leo Lui, Mocambo e Tonina.

Sergio Profeti