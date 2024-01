Il tris dei sindaci che vanno dritto sulla multiutility

Mentre il Governo dava il via libera per il loro terzo mandato, i sindaci senesi erano riuniti nell’assemblea di Intesa, con l’ad della multiutility Alberto Irace, e prendevano decisioni che varanno almeno 10 anni. La strategia unanime dei Comuni soci di Intesa, che ha in cassaforte il 25% delle quote di Estra, è quella di andare avanti verso la multiutility pubblica. Il passaggio cruciale è conferire le quote di Estra nella multiutility, a concordare sul percorso tutti i primi cittadini pronti per il terzo mandato, da Gugliotti di Sovicille a Marchetti di Chianciano. L’intenzione è quella di procedere speditamente, portare la pratica nei consigli comunali anche prima del voto dell’8 giugno. In un giorno solo due decisioni cruciali: troppa grazia.