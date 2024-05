Il trionfo per ‘dispersione’ di Mattio nell’Onda

Magari in questo 2024 vivremo una svolta del Palio che magari sarà scoperta e raccontata fra cent’anni. Come quella della consacrazione del Palio alla tonda, con la vittoria dell’Onda con il fantino Mattio. E’ la carriera del 16 agosto 1802 e gli ondaioli si possono vantare di riportare alla cronaca una corsa dove "non fu gareggiato", nel segno che fu un successo molto chiaro e mai combattuto. Il cavallo è Novano, considerato fra i migliori nonostante il fatto che non avesse ancora mai vinto, e davvero invitante al successo la posizione al canape, la quarta. L’Onda parte in testa e vi resta per tutti e tre i giri. Capitano vittorioso per l’Onda, che passa alla storia, è Giovanni Menichini. Sarà un Palio importante non solo per gli ondaioli, visto la stabilizzazione al 16 agosto della carriera dell’Assunta. Da annotare che, sempre nella stessa carriera, il Magistrato Civico decide di mettere la regola ai fantini che possono nerbarsi o tenersi soltanto dopo aver sorpassato il Palco dei Giudici. Inizia, se vogliamo, il percorso del cosiddetto Palio moderno che poi significa anche il mondo moderno, quello che comincia a guardare anche fuori le mura. Ed il mondo, a sua volta, scopre il microcosmo del Palio.

Massimo Biliorsi