Il trasloco di Natale Sedi temporanee e lavori, cinque scuole si spostano a fine anno

di Orlando Pacchiani

Se tutto andrà secondo i piani, cinque scuole senesi saranno coinvolte in un mega trasloco nelle due settimane di vacanze di Natale per quella che, a dirla tutta, sembra un’impresa concentrata in un tempo così ridotto. Due asili nido, ’Ape giramondo’ e ’Albero dei sogni’, una scuola materna, ’Santa Marta’, due elementari, ’Simone Martini’ e ’Sclavo’: sono le cinque realtà per cui è stata individuata appunto la scadenza a cavallo del 2023 e del 2024 per effettuare i trasferimenti legati all’inizio o alla fine dei lavori.

Gli ultimi aggiornamenti riguardano i due asili ex Omni, che si trovano fuori porta Camollia. Alla fine si è andati avanti con l’ipotesi dei prefabbricati da sistemare nel parco Norma Cossetto, zona (ex) piscina di piazza Amendola. Dopo aver terminato le necessarie verifiche per gli allacciamenti di utenze e servizi, è ora imminente la pubblicazione del bando di gara per i lavori e per la fornitura delle strutture. La previsione è di poter effettuare il trasferimento dei due asili durante le vacanze di Natale, per evitare un ulteriore impatto sull’andamento dell’anno, per poi poter rientrare nella sede a settembre 2024.

Il punto è che a Natale dovrebbero effettuare il trasloco altre tre scuole, con un evidente aggravio di impegni per gli uffici comunali.

Una è la ’Simone Martini’, la scuola elementare di Ravacciano. La chiusura per tutto lo scorso anno scolastico non è stata sufficiente per completarne la ristrutturazione, perché è stato necessario realizzare il tetto ex novo. E così anche a settembre alunni, insegnati e personale Ata si ritroveranno alla ’Pascoli’, ancora in trasferta. In assenza di ulteriori intoppi, la previsione è di rientrare in via Duccio di Boninsegna dopo le vacanze di Natale.

Anche perché al destino della ’Simone Martini’ è strettamente legato quello della ’Sclavo’ in Fortezza, che deve essere abbattuta e ricostruita completamente. Poiché i fondi sono legati al Pnrr, le scadenze incombono e quindi i lavori devono partire, ma la ’Sclavo’ ha come unica destinazione possibile gli spazi della ’Pascoli’, solo quando saranno lasciati liberi dalla ’Simone Martini’. Quindi nelle vacanze di Natale, sempre secondo le previsioni, una scuola uscirà e una entrerà dagli spazi della ’Pascoli’.

Quinta realtà interessata dallo stravolgimento di Natale è la scuola d’infanzia ’Santa Marta’ a Scacciapensieri, che ha vissuto un destino simile alla ’Simone Martini’. Un anno di chiusura non è bastato a riconsegnare la scuola alla comunità che la vive quotidianamente. E così per il secondo anno bambini e personale ripartiranno, invece che dagli spazi a Scacciapensieri, da quelli all’emiciclo di San Miniato, ancora peraltro attorniato dall’ultima porzione del cantiere per la realizzazione del nuovo tracciato di via Berlinguer.