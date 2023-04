Il tetto franato arriva in consiglio

Se ne discuterà in consiglio comunale del crollo di una parte del tetto dell’ex asilo Grisaldi del Taja, a Buonconvento, un palazzo liberty di proprietà del Comune. Marino Belloni, consigliere dei 5 Stelle, ha infatti presentato una interrogazione in cui chiede a quale punto sia la risposta sulla richiesta dei fonti del Pnrr per il recupero dello storico palazzo. "Noto con tristezza che c’è molta poca memoria- ha scritto l’ esponente dei 5 Stelle sui suo profilo social, riferendosi al restauro dell’ex asilo Grisaldi del Taja- I fondi ci sarebbero anche stati ma la documentazione presentata fu incompleta, da qui l’esclusione della domanda inoltrata dall’amministrazione comunale. Si persero oltre 600mila euro per la mancanza del parere delle Belle arti. Ribadisco che c’è poca memoria e forse questo è quello che ci meritiamo".