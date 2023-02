"Il Tesoro nomini un senese nel cda di Mps Biotecnopolo, l’alleanza con le industrie"

di Pino Di Blasio Onorevole Francesco Michelotti, ha detto qualcosa al suo amico di lunga data, Giovanni Donzelli, invitandolo ad abbassare i toni sul caso Cospito? "Penso che Donzelli abbia fatto bene a fare luce su un tema grave e ad oggi irrisolto. Ovvero, come mai il Pd abbia messo tra le sue priorità andare a trovare Cospito in carcere e quale sia la sua posizione sul 41bis. Donzelli ha fatto domande in aula che non hanno ancora risposta". Forse poteva evitare di divulgare atti riservati? "Non c’era nessun dato sensibile né secretato. Lo dice il ministro della Giustizia Nordio. Il Pd monta un polverone mediatico per evitare di rispondere su un tema posto in Parlamento". Quali questioni sta seguendo alla Camera? "In commissione affari costituzionall stiamo esaminando tutti gli emendamenti legati al decreto legge sulle ong, il cosiddetto ’decreto flussi’, che arriverà alla Camera la prossima settimana. Poi ci sono temi più locali, come l’interrogazione presentata sulla centrale idroelettrica a Colle, il ’Tubone’". Lei è favorevole o contrario? "Per come è stato presentato il progetto, non possiamo essere favorevoli. Ma potrebbe anche essere rivisto". Ha visto i risultati del Monte dei Paschi? La banca non è più un problema per lo Stato. "Apprezziamo il piano industriale, i risultati non...