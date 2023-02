Il Terzo Polo a Siena è in crisi Masina lancia il candidato Bozzi

Azione e Italia Viva almeno per ora non provano a ricucire lo strappo clamoroso che ha portato all’annuncio della candidatura in solitario di Azione. Le diplomazie locali si sono flebilmente mosse per provare a sondare possibili intenzioni di dialogo, ma la partita vera potrebbe giocarsi altrove: a Firenze e Roma come prenderanno la rottura proprio nel momento in cui si prova (con difficoltà) a tracciare la strada per il partito unico? Uscita avventata, quella di Azione, o prologo di una frattura più profonda? Azione non ufficializza nomi, ma la mancata smentita dell’idea Roberto Bozzi (ex sindaco Pd di Castelnuovo) è una conferma. Se la corsa in solitario andrà in fondo, sarà a lui a rappresentare il partito di Calenda. "Da mesi vogliamo andare da soli come Terzo Polo – afferma il coordinatore comunale Giorgio Masina – e verificato che non c’erano più margini, abbiamo intrapreso questa strada". Ma perché forzare? "Nessuna forzatura – replica Masina –, sono mesi che le subiamo con continue uscite sui giornali di chi si intesta la totalità del Terzo Polo. Italia Viva ha un accordo regionale col Pd e per noi quella non può essere una strada. Senza acrimonia, abbiamo deciso di percorrere una strada che era sul tavolo". Dall’altra parte non la pensano così. Si parla di tradimento e di fuga in avanti incompatibile con una federazione di forze che dovrebbero diventare un solo partito. "Parleremo con i nostri iscritti, valutando la situazione – afferma il coordinatore di Italia Viva Massimo Cava – ma la nostra impostazione non cambia. Pensiamo sempre a un candidato di alto profilo, bravo amministratore e legato alla città". Il dialogo è aperto sia con Ferretti sia con Castagnini: gli accordi politici regionali porterebbero alla prima, molti indizi portano a un accordo con il secondo. La partita del Terzo Polo è tutta da giocare.

O.P.