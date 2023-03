Il terzo giovedì del mese ritiro kit porta a porta

Giornata clou, quella di oggi, per le celebrazioni del 79’ anniversario dell’eccidio di Montemaggio. Il programma prevede alle 15 l’omaggio al Monumento ai Partigiani a La Porcareccia, con rappresentanze militari e istituzionali, e le orazioni ufficiali alla presenza di Silvia Folchi, Paolo Pezzino e Albertina Soliani, seguiti dalla deposizione di corone al cippo di Casa Giubileo in memoria dei 19 giovani uccisi. Dalle 14 alle 19 sarà attiva una navetta per il pubblico ogni 15 minuti da Abbadia Isola.