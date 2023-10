"Il teatro è una porta su altri mondi. Una scatola su dimensioni parallele"

Il sipario si è aperto di fronte al pubblico, che ha già preso posto in platea e sui palchi dei Rinnovati. Al centro del palco c’è una porta. Si apre. E la luce che irrompe sulla la scena da oltre la soglia, sulla quale si staglia il profilo di una figura umana, sembra provenire da un’altra dimensione. E’ il manifesto ideato dal senese Benedetto Cristofani, illustratore per la seconda volta della stagione artistica dei Teatri di Siena. Un’immagine che riprende il titolo della rassegna ‘Metaversi’, che riprende a sua volta l’idea di un luogo tra immaginazione e materialità, in cui ogni rappresentazione è un nuovo mondo in cui entrare.

"Quest’anno la stagione teatrale si chiama Metaversi – spiega Cristofani – e come per la passata stagione abbiamo dato continuità al concetto che vede il teatro come una porta dimensionale che ci conduce in un mondo alternativo alla realtà. Il teatro è una scatola che si apre su molte dimensioni parallele, una nave che esplora nuove frontiere".

Cristofani ha studiato all’Istituto europeo di design di Milano. I suoi lavori sono esposti a New York e Los Angeles, le sue illustrazioni sono apparse su t The Economist, The New York Times, The Wall Street Journal, Wired. Nella presentazione della stagione dei Teatri di Siena, alla quale ha preso parte come illustratore, si è ritrovato accanto alla sua professoressa delle superiori, nel frattempo diventata il sindaco Nicoletta Fabio.

