Il teatro è green Per gli abbonati 450 nuovi alberi

L’idea è semplice, ma pragmatica: per ogni abbonato alla stagione teatrale verrà regalato e piantato un albero. Il progetto si chiama (im)Patti Chiari. "Anche i Teatri di Siena si confermano sostenibili con 450 alberi regalati agli abbonati in collaborazione con Treedom – dice l’assessore alla Cultura Pasquale Colella –. L’importante riconoscimento ottenuto dalla nostra città in merito al turismo sostenibile è promosso anche grazie alle attività culturali". L’appuntamento con la stagione teatrale ‘Illuminarsi’ riprenderà lunedì e martedì prossimi, con lo spettacolo ‘Boys don’t cry’ e ‘Sani’, il 24, 25 e 26 marzo.

"Dopo una settimana di pausa avremo un ricco calendario di appuntamenti – sottolinea Colella –. ‘Boys don’t cry’ è costruito sulla base di un lavoro della scrittrice francese Chantal Thomas e ha come protagonisti sette danzatori, ‘Sani’ è invece il noto spettacolo di e con Marco Paolini, già in scena nei più importanti teatri nazionali. Tra la fine di marzo e aprile gli ultimi tre spettacoli della stagione: ‘Miracoli Metropolitani’ di Carrozzeria Orfeo, ‘The brides international’ e ‘La dolce ala della giovinezza’ con Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni".