Il Teatro del Popolo si sdoppia. Battesimo per il ’saloncino’, omaggio al vecchio luogo di ritrovo

La nuova sala cinematografica a Colle sarà un ‘saloncino’. Infatti il nome scelto è proprio questo. È stato inaugurato ieri, alle 19,30, il nuovo allestimento del foyer del Teatro del Popolo, di recente diventato multisala grazie all’apertura della seconda sala, avvenuta a settembre scorso. In tale occasione è stato svelato il nome della nuova sala, che da oggi si chiamerà ’saloncino’. Questo nome, come riporta una targa installata nel foyer vicino all’ingresso della sala, è stato scelto tramite un percorso partecipativo dal titolo ’E se il cinema fosse tuo?’ che si è svolto nel mese di ottobre, durante la rassegna ’Giovedì da leoni’, con l’obiettivo di discutere e condividere le idee e le proposte della comunità colligiana sulla nuova sala del Teatro del Popolo.

Tra le varie proposte emerse, quella scelta fa riferimento al fatto che in questo edificio, al secondo piano della Casa del Popolo, fra il 1950 e il 1970 si trovava una sala adibita a incontri culturali e politici, comunemente conosciuta proprio come ’Saloncino’. In tale spazio, uno dei pochi attrezzati per proiezioni a 16 millimetri, si organizzavano regolarmente rassegne di cineforum, così come feste da ballo, conferenze, incontri politici, presentazioni e dibattiti.

Grazie a tale approccio multifunzionale e trasversale, il Saloncino era, e vuole essere oggi, un luogo aperto di aggregazione e socialità, riconosciuto dalle più diverse componenti della comunità colligiana. Le due sale del Teatro del Popolo da oggi si chiameranno dunque ’Sala Teatro’ e ’Saloncino’, come riportato dalle due insegne collocate sopra i rispettivi ingressi, nel foyer.

Per quanto riguarda il nuovo allestimento del foyer, progettato dallo studio ORA Architetti, comprende il nuovo arredo, composto da tavoli, sedute e totem che possono dare vita a molteplici configurazioni a seconda del tipo di evento, e appunto le nuove insegne: oltre alle già menzionate insegne aggiuntive necessarie ad indicare l’ingresso delle due sale, sono state rinnovate anche quelle esistenti, per avere un disegno unitario.