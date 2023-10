Il teatro ’AI confini della realtà’. Paolini mattatore a Chianciano

"A Chianciano Terme – commenta l’assessore alla cultura Rossana Giulianelli – si alza il sipario su un cartellone molto ricco, grazie al lavoro di Lst Teatro e del direttore artistico Manfredi Rutelli che anche quest’anno presenta un progetto ampiamente condiviso e sostenuto dal Comune". La stagione teatrale 20232024 ’AI confini della realtà’, per la quale la campagna abbonamenti è già iniziata, si apre domenica 19 novembre con ’In Arte son Chisciott?’, spettacolo di Simone Boncompagni ispirato al Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes. Appuntamento più atteso, fuori abbonamento, è quello del 17 marzo con ’Antenati – the grave party’, spettacolo scritto e interpretato da Marco Paolini che ripercorre l’evoluzione della specie umana attraverso un incontro immaginato con i nonni dei nonni.

In cartellone, sabato 2 dicembre Beatrice Visibelli è la protagonista dello spettacolo ’La mite’, tratto dal racconto omonimo di Fëdor Dostoevskij. La storia di un amore va in scena invece domenica 10 dicembre. È ’Una lacrima di vov’, scritto e diretto da Enrico Lombardi, con Elisabetta Raimondi, Lucchetti Jacopo Morra e Federico Raffaelli. La Compagnia Voci&Progetti sabato 13 gennaio presenta ’Follow me’, performance di improvvisazione ideata e diretta da Renato Preziuso.

Domenica 28 gennaio Silvia Frasson interpreta il testo di Natalia Ginzburg ’Le voci della sera’, mentre ’La tovaglia di Trilussa’ è il titolo dello spettacolo in scena sabato 24 febbraio. La regia di Manfredi Rutelli e Ariele Vincenti per ’La rivalsa delle streghe’, in programma domenica 10 marzo con Chiara Petrolati, Francesco Pompilio, Viviana Simone, Giovanni Solina.

Sabato 23 marzo Paolo Cioni porta in scena il suo spettacolo ’Il figlio riuscito’. Chiude il cartellone, sabato 6 aprile, ’Grazie della squisita prova’, uno spettacolo nato dall’incontro tra la coppia teatrale formata da Enzo Vetrano e Stefano Randisi e il regista Nicola Borghesi. ’The meltdown – La ricchezza promessa’ è il titolo dell’innovativo spettacolo teatrale realizzato con gli allievi del laboratorio di perfezionamento di Lst Teatro condotto da Manfredi Rutelli, che viene presentato in 3 puntate da 25 minuti ciascuna, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile.

Anna Duchini