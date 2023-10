Il tavolo su MedioEtruria. La stazione delle ’faide’

Scommettiamo che finirà con un’altra fumata grigia? Oggi a Roma va in scena un’ennesima riunione del tavolo tecnico, istituito al ministero dei Trasporti, che entro la fine dell’anno dovrebbe partorire un documento che la politica dovrà poi tradurre in un piano operativo. Già ci si perde in tutti questi passaggi procedurali. Se poi alle scadenze unisci il nome del progetto alla base del tavolo, lo scoramento sale alle stelle.

Oggi a Roma si parla della stazione dell’Alta velocità MedioEtruria. Oltre agli assessori regionali Stefano Baccelli (Toscana) ed Enrico Melasecche (Umbria) dovrebbero partecipare anche i gestori Trenitalia e Italo, le società dell’Alta velocità, che dovrebbero presentare le stime tecniche e l’impatto che una nuova stazione, tra Firenze e Roma, avrebbe su Frecciarossa e Italo. Dieci minuti persi per la fermata, potrebbero essere compensati da un bacino potenziale di passeggeri vicino al milione. A patto che la stazione MedioEtruria riesca ad attirare sia gli umbri, soprattutto chi abita nella provincia di Perugia, fino ad Assisi. E i residenti in provincia di Siena e Arezzo. Ma, come scriveva Montanelli, le distanze in Toscana si misurano in chilometri moltiplicati per le faide tra contrade.

Così Arezzo insiste da anni, appoggiandosi su vecchi studi della Regione e su collegamenti con linee ferroviarie che nessuno usa, sulla scelta di Rigutino, a pochi chilometri dal capoluogo. Inutile ribattere che è una scelta che va bene solo agli aretini, che nessun senese o perugino prenderebbe un locale per arrivare alla stazione di Rigutino e salire poi sul treno ad alta velocità. Una cura del ferro che non sana nulla.

Siena e Perugia sono in sintonia sull’ipotesi Creti-Farneta. A dir la verità, tra i senesi c’è chi insiste su Montallese, per la vicinanza con l’autostrada, anche se bisognerebbe aprire un casello. In 40 minuti di auto da Perugia, da Siena e da Arezzo, la nuova stazione sarebbe raggiungibile. Come la MedioPadana a Reggio Emilia: nessuno ci va in treno, tanto che il parcheggio è passato da 600 a 1.200 posti auto.