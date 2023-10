Il talento Al violinista Zhu il Premio Paganini

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno da Giuseppe Gibboni, l’Accademia Chigiana festeggia il trionfo di un altro suo allievo al Concorso Internazionale di violino ‘Premio Paganini’, che si è svolto a Genova. È stato infatti Simon Zhu, allievo dei corsi di violino dell’istituzione senese, ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento, giunto alla cinquantasettesima edizione. "Facciamo a Simon i nostri più cari auguri per la brillante e meritatissima carriera che lo attende – commenta il direttore artistico della Chigiana, Nicola Sani – e siamo lieti di annunciare che lo potremo festeggiare e riascoltare il prossimo 16 febbraio in occasione del concerto che terrà, per la sua prestigiosa affermazione, al Teatro dei Rozzi di Siena, per la 101esima stagione Micat in Vertice".

Come da programma, il 16 febbraio la Micat In Vertice avrebbe portato a Siena il vincitore del premio internazionale, considerato il massimo riconoscimento violinistico mondiale. A esibirsi sarà quindi proprio Simon Zhu, allievo della stessa istituzione musicale senese, che sta attraversando un momento straordinario. L’inaugurazione della Micat in Vertice 101 sarà il 22 novembre ai Rinnovati, con il violinista Uto Ughi affiancato dall’orchestra da camera I Filarmonici di Roma, in ’Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi’.