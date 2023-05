Il taccuino elettorale

Lunedì nella sede della Confindustria di Siena (via dei Rossi nr. 23) dalle 9.30 alle 10.30, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parteciperà a un confronto con diverse realtà del territorio con l’obiettivo di valutare collegialmente opportunità e problematiche presenti in zona, in un contesto teso a un dialogo costruttivo con lo stesso ministro. Invece oggi alle 10,15, a Isola d’Arbia, Strada Cassia Sud 302, presso i piloni si terrà la conferenza stampa di Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture, con il coordinatore provinciale di FdI Francesco Michelotti e il candidato sindaco Nicoletta Fabio.