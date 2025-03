"Il taccuino" di Meconcelli con prefazione dell’ex rettore

Giorgio Meconcelli, buonconventino doc, ha lavorato per una vita all’Università di Siena come geometra e designer e quando è andato in pensione ha raccontato in un libro la sua ricca esperienza lavorativa e l’arte del design. ‘Il mio design’, questo il titolo del libro (ma lui preferisce chiamarlo taccuino), è scritto con il cuore ed è impreziosito da una nota introduttiva dell’ex rettore dell’Università di Siena Francesco Frati. "Il taccuino di Giorgio Meconcelli racconta molte storie- scrive Frati- dal punto di vista di un appassionato professionista. Racconta, anche, l’evoluzione di un uomo che ha colto l’opportunità del proprio lavoro per sviluppare e interessi e vocazioni personali". Presenza di primo piano nella vita sociale dell’amato paese, consigliere, vicesindaco e assessore al Comune per alcuni anni, molti riconoscimenti nel campo del design, autore sempre originale di manifesti per eventi, Giorgio ha ‘fermato’ nel suo bel taccuino un pezzo della sua vita e della sua arte.