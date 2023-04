Il Sunia: "Edifici comunali, stop alla svendita"

"La situazione è preoccupante, gli ultimi dati disponibili sugli sfratti parlano del 55,56 % in più rispetto all’anno precedente – denunciano il Sunia (nella foto Andrea Quadri) e la Cgil di Siena –. Ad aggravarla è la cancellazione del Fondo affitti e della morosità incolpevole non rifinanziati nella legge finanziaria approvata dal Governo Meloni".

"In provincia di Siena il primo Fondo era destinato a più di 1.200 famiglie – proseguono i Sindacati –: 328 nel comune di Siena, 273 nei comuni del Senese, 371 nella Val d’Elsa, 315 nell’Amiata-Val d’Orcia e Val di Chiana. Per la morosità incolpevole, nel comune di Siena ne hanno usufruito 8 persone che avevano perso il lavoro e non riuscivano a pagare l’affitto o le spese condominiali. Le persone hanno difficoltà ad accedere ad un’abitazione dignitosa, complice anche l’aumento dell’inflazione e il caro energia, ma anche l’aumento della povertà e della precarietà".

"La casa continua a essere un diritto negato – sottolineano Sunia e Cgil –. Il tema rischia di contribuire a creare una bomba sociale. I Comuni potranno coprire la cifra mancante dei Fondi nazionali solo in parte per garantire questi sostegni, per questo invitiamo le amministrazioni locali a far sentire la loro voce presso il Governo per ripristinare il Fondo affitti e quello per la morosità incolpevole, ma anche ad istituire delle Agenzie per la casa e a creare un Osservatorio sulle condizioni abitative". E infine: "Chiediamo al Comune di Siena di bloccare la svendita di immobili pubblici – concludono i sindacati – perché sono strutture che possono essere destinate a persone che hanno uno sfratto esecutivo o senza fissa dimora o usate per rafforzare l’edilizia residenziale pubblica, con un 10% di appartamenti vuoti e quasi 700 persone in lista per un alloggio".