"Il sottopasso La Lizza detiene il primato del degrado"

"C’è menefreghismo" dice Guido Nocciolini di Siena Sostenibile, in merito alla situazione in cui si trova il sottopasso della Lizza. "Voglio manifestare il disagio, ormai storico, vissuto quotidianamente dagli avventori del sottopasso in questione. E’ bene ricordare che in tale struttura è presente una delle biglietterie aziendali di Autolinee Toscane, nonché una stanza del personale. E’ un dato di fatto che l’attuale amministrazione comunale non nutre un particolare interesse e attenzione nei confronti di questa fetta di territorio, identificata purtroppo come luogo di degrado e abbandono. Il sottopasso La Lizza detiene un primato, il primato del degrado! Il tempo dei confronti e buoni proposti è terminato: servono investimenti infrastrutturali concreti".