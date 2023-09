Il sorriso della Pantera "Unità fra generazioni diverse E nel futuro nuovi immobili"

di Laura Valdesi

SIENA

"Una festa titolare che è frutto di un inverno nel quale c’è stata una bella partecipazione da parte dei panterini. Soprattutto un grande apporto dei giovani che si sono avvicinati ai più grandi, cosa che mi piace sottolineare la comunione ancora più forte fra generazioni diverse", dice orgoglioso il priore di Stalloreggi Paolo Vannuccini.

Il Palio quanto ha contribuito?

"Direi molto perché vedere una Pantera come quella in Piazza ad agosto, fortuna a parte, ha dato concretezza a tante parole e condivisioni nell’inverno. Per la prima volta tanti ragazzi, come detto anche dal capitano in assemblea, hanno toccato con mano la possibilità di vincere. La finalizzazione di un lavoro che ha coinvolto tutti e di tante voci che sono un ingrediente della Festa. Si leggeva che Scompiglio poteva montare nell’Aquila, per esempio, ha indossato il nostro giubbetto e ciò naturalmente ha dato morale. Slancio".

Quale è la ’cifra’, il dna di questa festa titolare.

"Lo stare insieme. Ed il sorriso. Se mi chiedi adesso che foto ho della mia Contrada dico un sorriso e gli occhi felici e pieni di speranza. Non vediamo l’ora di arrivare al 2 luglio perché desideriamo il riscatto".

Il priore ha passato un momento personale delicato questa estate.

"Dopo un Palio di luglio a casa per motivi personali vivere quello d’agosto a fianco dei miei contradaioli è stata un’enorme felicità. Era solo una distanza fisica, la mia a luglio, perché ho compreso ancora di più la vicinanza e l’affetto dei panterini. Sono venuti a trovarmi a casa, così i miei vicari. Messaggi continui. Un Palio sicuramente molto particolare ma anche questo mi ha dato la forza per agosto".

Vannuccini era sul palco con i priori e ha visto volare via il ferro di Anda e Bola.

"Purtroppo me ne sono accorto subito. L’ho detto a voce alta. ’Come hai fatto ad accorgertene’, mi ha detto la sera nell’Oca il Governatore Cillerai. D’altronde la fortuna è spesso rappresentata da un ferro di cavallo e noi è quello che abbiamo perso. C’è mancata solo quella, la buona sorte".

Quali saranno gli eventi clou della festa titolare?

"Si è aperta ufficialmente con le celebrazioni liturgiche del martirio di San Giovanni decollato il 29, mentre ieri abbiamo consegnato le quattro borse di studio in memoria di Marco Frati e di Francesco Pepi, a seguire la cerimonia dei sedicenni che sono 13. Una giornata dedicata ai giovani, dunque, che non è solo discoteca. Oggi le onoranze ai contradaioli defunti, giro del rione, e battesimi domani alle 18.15 per una quindicina di panterini".

Quale è il progetto che sta particolarmente a cuore alla Contrada?

"Il consolidamento del tema immobiliare. Il territorio è bello, grande ma non ha spazi all’aperto per cui in un periodo nel quale si vive un forte incremento della partecipazione – nel cortile del Pendola si fanno i cenini ma s’inizia a stare stretti, per esempio –, è fondamentale dotare la Pantera di spazi idonei, sia in termini di capienza che di accoglienza. Vivibili con piacere. Proseguiremo con altre operazioni"