Il ’soccorso sociale’ di Patrizia. Un progetto per aiutare e incontrare

In una società la cui cifra distintiva sembrano gli eccessi, una donna, Patrizia Bifolchi, di Montepulciano, in arte Patrizia Delle Ghirlande, ha fatto della normalità la sua forza. È mamma, è nonna, è pensionata, ma non ha alcuna remora a mostrarsi sotto queste spoglie e di ognuna coglie anzi le straordinarie opportunità che offrono. Nel 2023 ha così dimostrato che non c’è bisogno di essere ’speciali’ per scrivere un libro, ’Una ghirlanda di racconti’, che a livello locale continua ad avere un tangibile gradimento; ora, avvicinandosi l’8 marzo, ha lanciato un’idea innovativa, una sorta di ’soccorso sociale’ rivolto però non solo alle donne.

Il progetto si chiama ’Dove non arrivi tu…ci penso io!’ e offre un aiuto a chiunque non riesce a imparare a cucinare o a provare nuove ricette, non ha mai tratto consigli dai propri errori o, soprattutto, non si diverte in cucina. Siamo dunque sul terreno della cucina, uno dei cavalli di battaglia della ’normalissima’ Patrizia, che pubblica settimanalmente sui social una ricetta che le sta particolarmente a cuore. "Sullo stesso piano si trovano il piacere della scrittura e la realizzazione di ghirlande ornamentali – spiega Patrizia - attività, quest’ultima, che mi ha permesso di testare la mia creatività e poi di darle pieno sfogo, innescando le altre espressioni".

"Ora mi metto a disposizione per realizzare le pietanze della mia tavola per chi, per esempio, rincorre affannosamente giornate infinite, tra impegni di lavoro e di famiglia. Non sono una cuoca, non sono una imprenditrice, non sto dicendo che voglio preparare il pranzo per gli ospiti di chi mi legge. Le mie preparazioni sono semplici e rigorose, hanno sapori e odori tradizionali e riportano a luoghi ben definiti. Sono fermamente convinta, per emozioni realmente provate sulla mia pelle – prosegue l’autrice della proposta – che cucinare pensando a qualcuno crei felicità anche in chi quel cibo lo riceve (nel mio caso, "in dono"), perché aumenta la confidenza nell’amicizia e favorisce la semplice conoscenza. La storia della cucina è una storia d’amore, è la storia del mondo, ed io provo a raccontarla".

Appena formulata, la proposta è stata subito raccolta, Patrizia ha preparato e consegnato preparazioni semplici e genuine; "ogni incontro – racconta – ha provocato gioia, emozione, perfino commozione, proprio come mi aspettavo".