il sindaco starnini

Approvato all’unanimità l’affidamento della riscossione dei tributi comunali (Imu, Tari e Tasi) a un soggetto esterno. È uno dei punti principali deliberati dal consiglio comunale di Rapolano Terme. "In fase di approvazione del bilancio consuntivo 2022 – ha spiegato Roberto Rosadini, assessore al bilancio - abbiamo deliberato delle specifiche misure per migliorare l’incasso di alcuni tributi; misure che si affiancano all’efficiente lavoro di accertamento già svolto dai nostri uffici. Per questo motivo abbiamo dato mandato all’Ufficio ragioneria del Comune di stipulare, in via sperimentale, come già fatto da altri Comuni, la convenzione con una società esterna per la riscossione di Imu per gli anni dal 2015 al 2018, Tari per gli anni 2016.e 2017 e Tasi dal 2015 al 2017".

"Nel corso degli anni abbiamo strutturato interventi per agevolare famiglie a basso reddito nell’accesso ai servizi educativi, scolastici – dice il sindaco Alessandro Starnini – pagamento di rifiuti, mense scolastiche, nonché interventi per agevolare le attività commerciali, ivi compreso ultimo regolamento relativo all’occupazione del suolo pubblico. Per questo l’amministrazione comunale intende migliorare la riscossione dei tributi, in primo luogo nei casi di immotivato e mancato pagamento".