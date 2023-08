Il sindaco progetta il recupero dell’ex sala del Circolo Sangallo

Potrebbe rinascere quella che era la sala da cinema e ballo all’aperto che fu del Circolo Sangallo a Castellina in Chianti, dismessa da diversi anni. Lo annuncia il Comune, parlando di "caratteristiche strutturali e logistiche idonee" per diventare centro socio-ricreativo e culturale. Ci sono da sbrigare pratiche burocratiche, ma la via è tracciata. La giunta Bonechi afferma che il centro chiantigiano è privo di un centro del genere: la Casa dei Progetti, sorta decenni addietro, ha piuttosto funzioni istituzionali come sede del consiglio comunale; talora, si utilizza la palestra del plesso scolastico di via Martiri di Montemaggio ma è un uso ’improprio’. Serve quindi un luogo dove sia possibile l’organizzazione di momenti ricreativi.

Andrea Ciappi