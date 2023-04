Il sindaco plaude all’accordo Enel-Nippon

Grande soddisfazione a Piancastagnaio dopo l’ importante accordo firmato mercoledì tra Nippon Gases ed Enel Green power che prevede una collaborazione tra entrambi i colossi per la valorizzazione del co2 presente nei fluidi geotermici. Soddisfazione perché ancora una volta vengono ulteriormente rese fruibili per l’economia dell’intero comune risorse provenienti dalla natura e in questo caso i caldi soffioni geotermici attualmente utilizzati nell’opera di realizzazione del teleriscaldamento che sta ormai diventando primaria fonte energetica della comunità. Luigi Vagaggini, sindaco di Piancastagnaio, giudica l’intesa "un rafforzamento del processo circolare dello sfruttamento della risorsa geotermica. Come amministrazione abbiamo seguito con attenzione il progetto Nippon Gases e in tante occasioni pubbliche ne avevamo comunicato la fattibilità ai cittadini e agli operatori economici. Del resto l’ utilizzo del co2 presente nei fluidi geotermici nell’uso farmaceutico ed alimentare, co2 opportunamente purificata e liquefatta delle centrali presenti nelle centrali a Piancastagnaio, è un processo alla cui riuscita abbiamo sempre creduto". L’ennesimo utilizzo della geotermia a servizio delle opportunità del paese conferma il rispetto per le energie rinnovabili e nello stesso tempo garantirà il 30 per cento di produzione di anidride

carbonica richiesta a livello nazionale. A questo ennesimo utilizzo della energia geotermica va di pari passo la ripresa di realizzazione degli ultimi due lotti di realizzazione del teleriscaldamento che hanno avuto un ulteriore sostegno finanziario attraverso i fondi del Pnnr.

GIuseppe Serafini