Il sindaco incontra i capitani Mociano, Murtas a cavallo

Il sindaco Nicoletta Fabio ha fissato la riunione con i capitani delle 17 Contrade: si svolgerà il 15 giugno alle 18. Sarà il primo saluto ai dirigenti degli staff a pochi giorni dal via alle previsite, agli incontri fra avversarie e alle fasi più calde della Festa. Terminata la riunione con i 17 capitani resteranno, sempre il 15 giugno, solo i 10 che corrono insieme ai veterinari per la consultazione prevista dall’articolo 37 del Regolamento del Palio. Un passaggio dove questi ultimi potranno suggerire eventuali cavalli che non sono ritenuti di interesse per la Piazza. Sarà poi il Comune, con i veterinari, a decidere se lasciarli fuori dalla previsita motivando la decisione. Intanto oggi cala il sipario sull’addestramento dei mezzosangue. Quattro batterie a Mociano, a partire dalle 15.30, con nomi interessanti per il lotto come Ungaros che sarà montato da Sebastiano Murtas. Sì, il fantino che si era infortunato il 5 maggio scorso in una corsa a Monticiano non potendo evitare Tale e quale che era scivolato, torna a montare. Oltre che su Ungaros sarà anche su Violenta da Clodia.

Prima batteria (ore 15.30)

Vankook (Carboni), Unamore (Dino Pes), Balente Bonorvesu (Caria), Compilation (Guglielmi), Bim Bum Bam (Mula), Degheotto (Puligheddu), Violenta (Murtas).

Seconda batteria (ore 16)

Zirra (Chiavassa), Tale e quale (Carboni), Diodoro (Putzu), Amarcord (Pianetti), Corallo (Lai), Balzana (Giorgi), Ardeglina (Nieddu).

Terza batteria (ore 16.30)

Veranu (Bitti), Cassiox (Columbu), Banzay (Puligheddu), Coca (Nieddu), Ungaro (Bincoletto), Ungaros (Murtas)

Quarta batteria (ore 17)

Brivido sardo (Puligheddu), Antine day (Chiavassa), Schietta (Carboni), Elio (Lai), Tiepolo (Cersosimo), Symposyum (Columbu)

La.Valde.