Il sindaco illustra i suoi progetti in Consiglio

Convocato per il giorno 11 luglio alle 9 il Consiglio comunale di Siena all’interno della sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo. L’ordine del giorno della seduta prevede al primo punto la presentazione al Consiglio delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato anni 2023-2028, quindi la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Quindi l’ordine del giorno della seduta prevede la costituzione delle Commissioni consiliari: programmazione, bilancio e affari generali; cultura e scuola; servizi sanitari e sociali; assetto del territorio; sport; decentramento politico-amministrativo; statuto e regolamenti; pari opportunità, diversità e diritti umani; garanzia e controllo politico-amministrativio; elette. Previsto anche l’aggiornamento biennio 2023-2024 della Commissione comunale per la revisione degli albi dei Giudici popolari per la Corte di Assise e per la Corte di Assise di Appello.

Spazio quindi alle interrogazioni. In particolare le interrogazioni del consigliere Pd Luca Micheli in merito allo stato di attuazione del progetto “Galleria del Palio” e sulla necessità di una infrastruttura per collegare i territorio della Toscana meridionale all’alta velocità; interrogazione della compagna di partito Gabriella Piccinni sulla partecipazione del Comune di Siena alla Fondazione Musei Senesi e sulla collaborazione tra istituzioni per la produzione espositiva; interrogazione della consigliera del gruppo ’Con Anna Ferretti Sindaca’ Anna Ferretti in merito alla situazione di emergenza casa presente nel Comune di Siena; interrogazione del consigliere Pd Alessandro Masi sulle vicende di Pay Care e di Whirlpool e sui progetti Pnrr, cabina di regia e dirigente finanziario.