Il sindaco Fabio scrive a Giani: "Scelta dg da condividere"

"Sul nuovo direttore di Asl Sud Est i Comuni devono essere parte attiva" si legge in una lettera, mandata al presidente della Regione Eugenio Giani, firmata dal sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, insieme ai sindaci di Arezzo, Grosseto, Bibbiena, Campagnatico, Follonica, Monte Argentario, Orbetello, Roccalbegna, Scarlino, Colle di Val d’Elsa, Monticiano.

Al centro dell’attenzione è la prossima nomina, da parte del governatore, del successore di Antonio D’Urso alla guida dell’Asl Sud Est, dopo l’annuncio dell’incarico al dg alla Provincia di Trento, da dicembre. "Le recenti dimissioni del direttore – si legge nel documento - hanno causato un ulteriore sconvolgimento nella sanità del territorio. Un cambiamento che non vogliamo si trasformi nell’ennesimo salto nel vuoto. La nostra area vasta rappresenta circa la metà della superficie della Toscana, una dimensione superiore all’intera Umbria. Come sindaci non vogliamo e non possiamo tollerare una sanità iniqua; vogliamo, al contrario, essere protagonisti attivi nelle decisioni che ci riguardano".

La nomina del direttore di Azienda sanitaria spetta al presidente della Regione, dopo aver sentito i sindaci e la Terza Commissione regionale. "Ci troviamo – prosegue la lettera - adesso alla vigilia della nomina del nuovo direttore generale. I tre capoluoghi di provincia e molti altri municipi dell’area vasta hanno già avviato un confronto e si aspettano il rispetto che meritano in questo processo decisionale. Abbiamo idee chiare e una linea politica comune da seguire. Le chiediamo un incontro per rappresentarle la nostra visione della sanità e per confrontarci sulla figura che sarà chiamata, insieme a noi, a gestire un settore così cruciale".