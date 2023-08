Il sindaco Fabio: "Il lavoro e la sicurezza"

"Il valore del lavoro e di coloro che cercano, non solo in territorio nazionale ma nel mondo, di costruirsi un futuro fondato spesso sul sacrificio è qualcosa di cui mai dobbiamo dimenticarci, nel rispetto di quanto accaduto in passato e per cercare di migliorare le condizioni future", così il sindaco Nicoletta Fabio in occasione della Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, celebrata ieri in memoria della tragedia di Marcinelle, dove persero la vita 136 lavoratori italiani.

"Il lavoro deve essere riconosciuto e valorizzato come espressione della propria identità – prosegue il sindaco Fabio – come spiegato dall’articolo 1 della Costituzione. Le vittime di Marcinelle rappresentano questi alti valori, valori riconosciuti in patria e all’estero".

E ancora, "questa giornata ci deve ricordare quanto sia importante che resti centrale il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro – conclude il sindaco Nicoletta Fabio – e quanto sia necessario per pubblici e privati impiegare nel quotidiano tempo e risorse a tutela di tutta la categoria".