Il sindaco cambia tutto nei rapporti "Alleanza con Comuni e istituzioni"

di Orlando Pacchiani

Tredici punti "come cornice di riferimento per l’attività amministrativa", più le cinquanta pagine del programma elettorale. Per il sindaco Nicoletta Fabio, dopo la seduta del giuramento, quello di martedì 11 sarà il vero e proprio debutto amministrativo, con la presentazione del programma di mandato. Un documento sintetico, se si esclude la parte già presentata prima del voto, che indica alcune direttrici fondamentali dell’azione che il sindaco intende perseguire. E soprattutto la definizione di un metodo, che ovviamente solo i fatti si incaricheranno di confermare o smentire: la scelta della condivisione, della parteciazione con i cittadini, le altre istituzioni, il territorio a partire dai Comuni contermini. Tema già ampiamente affrontato in campagna elettorale che Fabio ha espresso anche nella sua prima uscita pubblica, nel corso della giornata di Siena Next.

Se questa sarà la cifra della sua amministrazione, inutile dire che la rottura con il recente passato, ancorché appoggiato da una parte della sua stessa maggioranza, sarebbe drastico. Dopo gli anni delle rotture a tutti i livelli, dell’isolamento rivendicato e spesso ostentato del capoluogo verso la provincia e del Palazzo pubblico verso le altre istituzioni, Fabio disegna un altro futuro, intanto sulla carta.

Andando al documento che martedì andrà in votazione (non emendabile in aula), il sindaco indica tra i temi prediletti le politiche di area vasta: "Il Comune deve tornare a progettare, insieme ai Comuni del territorio, politiche di area vasta sull’urbanistica, le politiche abitative, la mobilità, i trasporti, energia, cultura e promozione territoriale. Il Comune dovrà definire una progettazione dell’area vasta che si basi su un consumo ridotto di territorio".

Altra proposta che segna una cesura rispetto al passato è quella di "istituire un distretto culturale evoluto che mettà in rete le risorse, dia impulso alla redditualità privata, rimetta al centro il Santa Maria della Scala e trovi nuove forme di sinergia con Pinacoteca e Opera del Duomo, ma anche con le altre istituzioni, a cominciare dalle Università senesi". Rientrano in questo àmbito anche la proposta ’Siena città della musica’ e quella di una fondazione pubblico-privata per gestire e promuovere la destinazione turistica Siena.

Altro passo di cambiamento, annunciato, su scuole e mense che vengono da anni di polemiche. Fabio annuncia di voler "evitare ulteriori esternalizzazioni" e di destinare fondi per ammodernare e potenziare le strutture della mensa, "pensando anche all’acquisto di derrate alimentari ispirate a qualità e scelta di prodotti a km 0".

Un paragrafo ampio è dedicato a “lavoro e sviluppo opportunità per i giovani“, puntando per esempio su "formazione come presupposto per allargare l’occupazione", o su "insediamento di attività produttive e ricerca di investitori", o ancora sul fronte biotecnopolo l’obiettivo di realizzare un "hub produttivo". Su questo fronte "in accordo con la Fondazione Mps e la Fises sarà data particolare attenzione ai giovani imprenditori anche stimolando lo sviluppo di start up". Parlando di temi sociali, il sindaco chiede di porre attenzione "in primis al disagio giovanile".

Passaggio rilevante anche sulla "gestione dei flussi migratori, in particolare di cittadini pakistani. L’amministrazione, per quanto di sua competenza, ritiene di doversene fare carico di concerto con le altre istituzioni e col volontariato". Altri spunti: valutazione dell’adesione alla Carta di avviso pubblico, subito i Consigli di area, rafforzamento di ztl e progetti di decoro urbano, via al tavolo della sanità e agli ’Stati generali della sanità senese’ annuali. Martedì il dibattito in consiglio comunale.