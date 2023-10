Il sindaco Bonechi: "Più servizi alle famiglie contro lo spopolamento"

Il volto di Castellina in Chianti cambia, anche per "trattenere" popolazione: più servizi, a cominciare da quelli per l’infanzia e quindi per le famiglie. C’è il progetto di un nuovo plesso scolastico per i più piccoli, età 0-6. E si va avanti sulla riqualificazione dell’area Ex Molini, a cominciare dall’organizzazione delle aree di sosta.

In sintesi: rendere più facile vivere ai quasi 600 metri del colle chiantigiano che ospita il paese, oltretutto assai vicino ai centri più grandi come Poggibonsi e Siena, e alla superstrada Siena-Firenze. E con stazione ferroviaria a 10 km. I piani sono stati ’svelati’ in consiglio comunale dal sindaco, Marcello Bonechi: "Stiamo provvedendo all’abbellimento del parcheggio provvisorio del viale della Rimembranza. L’idea – è stato sottolineato – è quella di realizzare una struttura a pannelli con dei disegni raffiguranti il territorio comunale. La scelta è stata dettata anche dal fatto che i lavori con ogni probabilità di protrarranno per alcuni anni".

Il sindaco ha poi informato il consiglio anche sugli aggiornamenti "in merito all’incarico sulla progettazione del Polo Scolastico per la fascia 0-6, facendo presente che sulla base del nuovo Codice Appalti le fasi progettuali sono compattate".

La popolazione secondo i dati consolidati dal 2001 al 2021 ha registrato 2669 residenti nel 2001, mentre sono 2677 all’ultimo dato utile; in mezzo un picco assoluto nel 2010 con quasi tremila abitanti e uno relativo nel 2014 e nel 2016 con quasi 2900. Poi una lenta discesa. Con più servizi, la convinzione è di poter "resistere", scegliendo appunto come strategia quella di offrire un maggiore numero di servizi alle famiglie che decidono di restare nel Chianti.

Andrea Ciappi