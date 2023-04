Il simbolo Un momumento per ricordare le vittime sul lavoro

di Pietro Federici

"Ci ha spinto la voglia di rendere più sicuro il nostro futuro e la speranza, che un giorno, non si potrà mai più parlare di incidenti sul lavoro". È il messaggio lanciato da Leonardo Margheriti, studente di quinta superiore del liceo artistico Duccio di Buoninsegna, che ha presentato in viale Vittorio Emanuele II, all’altezza dell’Antiporto, la nuova opera d’arte futurista dedicata a tutte quelle persone morte o che hanno subìto importanti incidenti sul lavoro. "Il professor Montenovo – spiega Margheriti – ci aveva proposto di intraprendere un progetto, organizzato dall’Anmil e dal Comune, che potesse sensibilizzarci al grande problema delle morti sul lavoro".

Proprio in occasione della giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, i ragazzi della sezione architettura del liceo artistico, insieme al presidente Anmil di Siena Roberto Chiappone e ai membri della giunta comunale, hanno scoperto l’opera d’arte.

"L’opera rappresenta il compimento del nostro percorso – prosegue lo studente –, partito semplicemente dal dialogo con le persone vittime di un incidente e con chi ha perso amici o familiari. Non abbiamo mai percepito rabbia o voglia di vendetta; abbiamo sentito storie che purtroppo non hanno avuto un lieto fine, ma che hanno fatto crescere la nostra volontà di poter migliorare la situazione".

Dal dialogo gli studenti hanno messo giù numerose idee, le quali hanno suscitato l’attenzione della Camera dei deputati, tanto che l’onorevole Rizzotto ha convocato la classe e gli organizzatori del progetto, il 26 aprile, a Roma, per esporre e discutere i lavori.

"È stata un’emozione incredibile – conclude Margheriti –. Abbiamo avuto tante idee, ma alla fine abbiamo deciso di presentare quest’opera futurista. Il Futurismo si rifaceva al concetto di ‘dinamismo’. La nostra classe, invece, è partita dal concetto di ‘vita’, e lo abbiamo collegato al dinamismo futurista, così da dare un messaggio di speranza e di continuità. Abbiamo creato una scultura verticale, a rappresentare una linea del tempo continua, che non trovi interruzioni, come invece è accaduto a molte persone in un semplice giorno di lavoro".