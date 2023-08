Il Siena giocherà in Eccellenza Lettera del presidente Gravina con il nulla osta della Figc

Il tanto atteso nulla osta da parte della Figc è arrivato. La Robur non dovrà essere costretta, a causa dei disastri di Montanari, a stare ferma un anno ma potrà ripartire. Da dove? Purtroppo dall’Eccellenza, come indicato dal presidente della Figc Gabriele Gravina tramite lettera al sindaco Fabio. Nella missiva Gravina specifica che "in spirito di leale collaborazione, la Federazione ritiene che alla città di Siena possa essere concessa l’opportunità di iscrivere al Campionato regionale di Eccellenza 20232024 una società in rappresentanza del Comune".

Nella lettera il presidente Gravina indica la proceduta di cui all’articolo 52, comma 10 delle Noif, ovvero che sarà necessario versare un contributo a fondo perduto di 100mila euro (sarebbero stati minimo 300mila in D). "Dopo aver ricevuto questa comunicazione e grazie al celere lavoro degli uffici preposti, il Comune – recita la nota di Palazzo Pubblico - in seguito a una delibera di giunta approvata ieri pubblicherà sull’albo pretorio di oggi un avviso pubblico di manifestazione di interesse. Con tale documento si attiva l’iter amministrativo, nel rispetto dei canoni di pubblicità, imparzialità e trasparenza, per l’espletamento di una procedura esplorativa volta ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse da parte di società sportive o associazioni sportive dilettantistiche candidabili per l’iscrizione della squadra di calcio della città di Siena al Campionato di Eccellenza. La procedura dovrà concludersi entro le 24 del 17 agosto, onde consentire il rispetto del termine assegnato da parte della Figc (che è il 23 agosto, ndr)".

Nel documento si indicano alcuni requisiti che gli interessati dovranno allegare alla domanda, fra i quali non avere ricoperto negli ultimi 5 anni, il ruolo dirigenziale in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato o di revoca dell’affiliazione alla Figc oltre all’indicazione dell’organigramma e composizione del soggetto societario e un piano triennale delle attività sportive, contenente il progetto sportivo che la società intenda realizzare.

Infine il Comune ha specificato "l’eventuale dichiarazione di disponibilità all’ingresso nella compagine societaria in posizione minoritaria di soci persone fisiche, giuridiche o associazioni, legati al territorio, alla tradizione e alla storia sportiva della città". Poi il Comune procederà alla valutazione delle proposte ricevute, verificandone la completezza e l’adeguatezza, ai fini dell’accreditamento della società presso la Figc. Il tempo stringe, il futuro della nuova Robur è adesso.

Guido De Leo