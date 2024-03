Il server della Regione non funziona. Palio, slittano le iscrizioni dei cavalli

La tecnologia durante la pandemia è stata panacea per molti disagi, annullando le distanze. Ed è sempre più la compagna di ogni attività o servizio a cui il cittadino ha necessità di accedere. Ma è pur sempre, appunto, tecnologia. Non infallibile. Può bloccarsi o subire dei rallentamenti, creando problemi a cascata su fruitori e prestazioni. Ne sanno qualcosa anche i proprietari di aspiranti cavalli da Piazza che ieri mattina hanno iniziato la procedura, ormai solo telematica, per poter presentare la domanda di ammissione alla previsita che dà il via libera al Protocollo equino. Prova e riprova, senza riuscire ad accedere. Non si entrava nel sistema. E le iscrizioni scadevano proprio ieri a mezzogiorno. Inutile che gli addetti del Comune, anche mediante messaggi nel canale dedicato agli addetti ai lavori, raccomandassero di non arrivare all’ultimo tuffo per segnare i cavalli. Così sono iniziate a fioccare segnalazioni delle difficoltà riscontrate e l’amministrazione comunale si è attivata per capire dove stava l’intoppo. Nella tecnologia, appunto. Non c’era altro da fare che rinviare la scadenza. Così poco dopo le 13 è arrivata l’ufficialità dal Comune. Annunciava "che il termine per le iscrizioni dei cavalli alle visite per l’ammissione al Protocollo Equino 2024 è prorogato alle ore 12 di lunedì 4 marzo prossimo. Nella giornata di oggi (ieri, ndr) si sono verificati problemi tecnici, non dipendenti dall’amministrazione comunale, sull’infrastruttura informatica di Regione Toscana che regola l’accesso all’applicativo della presentazione delle domande. Da qui la decisione di prorogare il termine per le iscrizioni". Un intoppo che comunque non intacca la procedura.

Contattata al riguardo la Regione ha confermato che si sono verificati in effetti problemi al server, andati avanti quasi per l’intera mattinata di venerdì. Ma poi tutto è stato risolto. Per quanto riguarda dunque la lista dei mezzosangue che andranno il prossimo fine settimana al Ceppo uscirà lunedì pomeriggio. E non è da escludere, visto che i tempi si sono ristretti leggermente, che venga al contempo reso noto l’orario in cui i mezzosangue dovranno presentarsi dai veterinari.

Ma il problema al server della Regione Toscana ha avuto ricadute anche su altri servizi cittadini, per esempio quelli erogati dall’Azienda ospedaliera universitaria. "A causa di problemi di rete ad alcuni sistemi della Regione – confermano dalle Scotte – si sono verificati rallentamenti ed interruzioni su alcuni applicativi regionali, quali ad esempio quelli per la prescrizione elettronica e il Cup 2.0. La situazione si è risolta intorno alle ore 13 con qualche ulteriore piccolo rallentamento dovuto alla sincronizzazione dei servizi". Per la cronaca, il Cup 2.0 è il sistema sistema unico regionale multicanale per la gestione dell’offerta e per la prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. Un’importante innovazione nel sistema di accesso.