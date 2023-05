’Il senso di Mattia’ Focus sulla Sindrome da scuotimento

Da un tragico evento, un’iniziativa di informazione e prevenzione: ’Il senso di Mattia. La sindrome da scuotimento’, domani alle 15 al Centro didattico Le Scotte. L’iniziativa nasce da un evento tragico accaduto a Pistoia: la morte del piccolo Mattia, deceduto a 8 mesi per un ’incidente’ all’asilo, per sindrome da scuotimento. Presente anche la mamma Caterina Innocenti; dalla famiglia, con Anpas Toscana, è nato il percorso di incontri per accendere i riflettori sulla sindrome. Partecipano come relatori per le Scotte i direttori Mario Messina, Barbara Tomasini e Salvatore Grosso.