Il segreto dello scheletro di Camollia La vita respira sotto passi frettolosi

La signora si è finalmente rivelata: dopo chissà quanti secoli, sotto miliardi di passi frettolosi, ecco che in Camollia è riemersa al nostro distratto presente. Augusto Mattioli non poteva che fermare nel tempo questa immagine. Tutti siamo andati oltre le ossa che ormai erano tutt’uno con il tufo: la più grande rivelazione è sempre quel silenzio con cui ci ha accolto. E allora il nostro pensiero è andato dietro ad un segreto che resterà per fortuna tale: chi sarà mai questa misteriosa figura superstite involontaria di centinaia di anni fa?

Prima o poi qualcosa di questa scia che involontariamente lasciamo, si rivela. Ma a modo suo. Del resto all’universo non piacciono i segreti. Cospira sempre per rivelare la verità, per portarci a conoscerla. Quando abbiamo visto questa immagine, ma anche della cura che oggi abbiamo di certe memorie, e il pensiero è andato ad una frase di Battiato: "Che cosa resterà di me, del transito terrestre, di tutte le impressioni che ho preso in questa vita?"(Mesopotamia).

Perché il nostro alibi corre sempre oltre quelle povere ossa, fuori dal contesto che la civiltà oggi riserva loro, quei ben delimitati cimiteri, con un dio che si nasconde in questa scheletrica semplicità. In questa immagine sta tutto il segreto del mondo. Quel mondo che è davvero come un teatro: qui veniamo, vediamo e poi andiamo.

Intanto abbiamo capito che il posto migliore per nascondere qualsiasi cosa è lasciarlo in piena vista. Via Camollia così trafficata e trivellata per acqua, gas, telefoni decine di volte. Ed invece ancora da scoprire. E poi questa misteriosa donna: anche la più semplice femmina ha una vita segreta, con pensieri e sentimenti altrettanto nascosti, talvolta lussureggianti e selvaggi, perché intuitivamente sa che un giorno ci sarà una feritoia, un’apertura, una possibilità e vi si butterà istintivamente per fuggire.

Ci piace in questo modo immaginarla: non c’è poi tanto differenza fra lei ed l’Ofelia shakesperiana nella rappresentazione pittorica di John Everett Millas, un sogno preraffaellita di una ragazza che, cantando canzoni di cuore, scivola nel dolore di un amore perduto nelle acque di un lago. Ricordiamola così. Con un alone intatto di mistero. E’ un qualcosa che istintivamente ci appartiene. Anch’io ho pensato di condividere con qualcuno un segreto chiuso a chiave nella soffitta dell’anima.

Massimo Biliorsi