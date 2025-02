Il Santa Maria della Scala diventa la capitale degli scacchi

Un gioco antichissimo, visto che ne è attestata la nascita intorno al 500 dopo Cristo in India, ma attualissimo. E non solo per gli appassionati ma anche per gli amanti di cinema e letteratura che spesso si ritrovano gli scacchi in intense trame. Dalla volontà di cercare un filo conduttore tra storia attualità ma anche arte, fotografia, talk, stand-up comedy e divertimento nasce il progetto ‘Scacco Matto’, un evento organizzato dalla Mens Sana Scacchi in collaborazione con il Comune che andrà in scena da venerdì a domenica prossimi col complesso museale del Santa Maria della Scala location d’eccezione.

Tre giornate (ingresso libero) in cui sarà possibile scoprire questo antico gioco non solo dal punto di vista tattico ma anche da prospettive inedite. Si parlerà di temi sociali come il bullismo e la dipendenza dal gioco d’azzardo, di Siena e delle sue prime testimonianze sul gioco degli scacchi databili alla prima metà del 1200, fino ad arrivare agli scacchi come forma d’arte.

"Un evento plurale, pensato e ideato in maniera tale che tutti si possano sentire coinvolti – dice Alessandro Patelli, direttore della Mens Sana Scacchi –. Durante la tre giorni ci sarà lo spazio per seguire le partite dei migliori giovani giocatori della Toscana, oppure iniziare a muovere i primi passi sulla scacchiera. Ma anche tante attività ricreative, temi sociali, culturali e storici, con vari professionisti. Ringrazio il Comune per la collaborazione, l’azienda Effectful e Cral Mps, per il supporto nella realizzazione di Siena fa Scacco Matto".

L’evento si terrà nelle sale Sant’Ansano, San Pio e Italo Calvino del Santa Maria della Scala. "Una tre giorni – spiega l’assessore Vanna Giunti – che abbraccia più ambiti: ci sarà spazio per le tematiche sociali, ma anche per il divertimento, la cultura e la storia. Siena si pone al centro di questo mondo. Gli scacchi uniscono le funzioni socializzanti, cognitive ed etiche, favorendo l’interazione con altri e ponendo il soggetto di fronte alla necessità di tener conto del punto di vista altrui".

La divulgazione storica sarà curata da Mario Leoncini, esperto della storia degli scacchi. Il programma è su www.menssana1871.org/scacchi/.