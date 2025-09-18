Il ’San Luca’ di Pietro Lorenzetti a palazzo Borgia

Sarà esposto da domani e fino al 2 novembre, nel Palazzo Borgia, sede del Museo diocesano di Pienza, il ‘San Luca’ di Pietro Lorenzetti, prezioso dipinto risalente al 1310-1315 e identificato come una delle cuspidi del polittico realizzato dall’artista per la chiesa di San Leonardo a Monticchiello, frazione di Pienza.

Dell’opera, appartenuta un secolo fa allo storico dell’arte Raimond van Marle, si sono praticamente perse le tracce per novanta anni, fino a che Gabriele Fattorini, docente all’Università di Firenze e direttore del Museo diocesano pientino, non l’ha rintracciata sul mercato antiquario. Il Comune di Pienza, anche grazie all’apporto di due sponsor privati, Distribuzione Italia e Fabbrica Pienza, è riuscito ad acquistare la tavoletta, estremamente significativa per la storia culturale della cittadina, e l’ha finora esposta a ottobre 2024, a Firenze, alla Biennale dell’antiquariato, e a marzo scorso, a Monticchiello, proprio nella chiesa di San Leonardo.

L’apertura dell’esposizione sarà accompagnata, alle 16.30 di domani, da una presentazione con Giampietro Colombini, presidente della Fondazione San Carlo Borromeo di Pienza, lo stesso professor Fattorini e la professoressa Machtelt Brüggen Israëls, dell’Università di Amsterdam.

Hanno collaborato per l’allestimento Fausto Formichi e Opera Laboratori, che gestisce la struttura museale; l’organizzazione e la grafica sono a cura di Vernice Progetti Culturali.