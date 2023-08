Il saluto di Piancastagnaio a Don Jomon: commovente partenza

Don Jomon, vice parroco di Piancastagnaio, ha salutato la comunità parrocchiale di Piancastagnaio domenica scorsa nel corso di un’affollatissima e commossa concelebrazione eucaristica che si è tenuta nel parco del santuario della Madonna di San Pietro, in occasione della giornata conclusiva per la Festa della famiglia. Accanto al sacerdote, che ha presieduto la messa, il parroco di Piancastagnaio monsignor Giampietro Guerrini anch’egli visibilmente emozionato. Don Jomon era vice parroco del paese da circa sei anni. Indiano, nativo della regione del Kerala, era giunto in italia per completare gli studi teologici a Roma.

Ordinato sacerdote nel 2018 era stato inviato alla diocesi di Sovana-Pitigliano-Orbetello e nominato vice parroco di Piancastagnaio. Il giovane sacerdote, negli anni di ministero a Piancastagnaio, si è distinto per la grande disponibilità e amicizia con la popolazione e i giovani. Il richiamo dei superiori è arrivato nonostante le pressioni dei religiosi diocesani lasciando amarezza tra la popolazione.

Anche perché con la partenza di don Jomon, il prossimo 31 agosto, il parroco don Giampietro Guerrini almeno per il momento dovrà gestire una difficile assistenza alle parrocchie di Piancastagnaio, Saragiolo, San Giovanni delle Contee proprio per la mancanza di sacerdoti nella diocesi. Una situazione che purtroppo è ormai diventata cronica.

Giuseppe Serafini