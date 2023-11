Il saluto del pompiere. I 33 anni di servizio

E’ giunto il momento della meritata pensione per Maurizio Livi, dal maggio 2022 fino a poche ore fa capo distaccamento dei vigili del fuoco di Campostaggia. Maurizio era entrato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco il 5 dicembre del 1990, quindi quella divisa che amato e amerà per sempre l‘ha portata la bellezza di 33 anni, una vita. Dopo il corso a Capannelle, Maurizio venne inviato al comando di Brescia. A settembre del 1991 era rientrato al comando di Siena per essere assegnato al distaccamento di Piancastagnaio, poi al distaccamento di Montalcino, poi alla sede centrale di Siena fino al luglio 1994, quando entrò in servizio in quella che sarebbe stata la sua seconda casa fino alla pensione: il distaccamento di Poggibonsi, dove ha ricoperto il ruolo di autista fino a gennaio 2013, quando la sua professionalità è stata premiata con il passaggio alla categoria dei capi squadra e dei capi reparto. A questa qualifica ha fatto seguito, nel maggio 2022, quella ancora più prestigiosa di capo distaccamento.

Un percorso intenso, ricco di soddisfazioni e di emozioni, quello di Maurizio nel Corpo del vigili del fuoco. Un percorso in cui ha dimostrato competenza, conoscenza della materia, capacità di affrontare anche le situazioni più delicate e una grande umanità. Quella che ha messo in circolo con i colleghi e con tutte le persone che per svariati motivi ha incontrato sulla sua strada: di uomo e di vigile del fuoco. Maurizio Livi ha avuto anche uno splendido rapporto di collaborazione con i giornalisti e i giornali, compresa La Nazione. E quindi siamo in tanti a dovergli dire grazie.