"Il ruolo dell’infermiere è centrale nel nostro sistema di assistenza"

’Il talento degli infermieri – Arte e Scienza in evoluzione’ è il tema scelto dalla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche per l’edizione 2023 della Giornata Internazionale dell’Infermiere che, ogni anno, il 12 maggio unisce idealmente 13 milioni di infermieri che operano in tutto il mondo. Una data scelta per ricordare Florence Nightingale (nata il 12 maggio 1820) fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne.

Nella volontà di promuovere il valore culturale e scientifico della professione, anche l’Ordine delle professioni infermieristiche di Siena propone un doppio appuntamento. Il primo, in programma domani, sarà riservato agli iscritti e proporrà un importante momento di formazione sul tema ’Cure palliative: tra fake e good news’. Il corso, che si svolgerà dalle 14.30 alle 18.30, avrà luogo presso la sede di OPI Siena, in viale Europa 31.

Sarà invece dedicato ai cittadini l’appuntamento che sabato 13 maggio vedrà gli infermieri animare lo stand in piazza Gramsci dove verranno distribuiti gadget e offerte dimostrazioni pratiche con stazioni di BLS.

"La nostra professione - commenta il presidente dell’Ordine degli Infermieri di Siena, Michele Aurigi – è oggetto di cambiamenti che negli ultimi anni l’hanno profondamente trasformata e rivoluzionata. Incontrare i cittadini è per noi occasione per ribadire quanto l’assistenza sia diritto di ciascuno e quanto il ruolo dell’infermiere sia centrale nel nostro sistema assistenziale. Gli infermieri oggi sono professionisti le cui potenzialità potrebbero migliorare notevolmente i servizi ai cittadini se solo le organizzazioni sanitarie in Italia riuscissero a impiegarle al meglio. In occasione della giornata in cui celebriamo la nostra professione, voglio rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i colleghi che con orgoglio e dedizione si impegnano ogni giorno per garantire assistenza, tutela e promozione della salute".