Il Rotary dona audiolibri alla Pieraccini

Sale a 228 il numero degli audiolibri a disposizione della Biblioteca comunale Gaetano Pieraccini di Poggibonsi, 69 dei quali donati dal Rotary Club Altavaldelsa. Una dotazione che cresce grazie alla consegna di altri dieci audiolibri. "Una grande sensibilità da parte del Club che sostiene la nostra biblioteca e che nel tempo ci ha consentito di incrementare il patrimonio": lo afferma l’assessore alle Politiche sociali del Comune, Enrica Borgianni. "Una bella opportunità che va incontro alle esigenze delle persone ipovedenti. Un dato che rende il progetto ancora più prezioso". Gli audiolibri donati sono il frutto delle annuali gare di Golf che il Rotary Club Altavaldelsa organizza e di cui si occupa il Emilio Battisti, presente nelle sale della biblioteca - che ha nel ruolo di responsabile Manuela Morandi - con una delegazione del Rotary e con il presidente Massimo Casini, che ha ricordato la centralità della promozione della cultura come strumento di crescita. Da anni una parte del ricavato è destinato alla struttura per creare una biblioteca per gli ipovedenti.