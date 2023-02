Il Romituzzo viaggerà sulla ciclabile

di Marco Brogi

Avanti tutta con la mobilità green. Al via a Poggibonsi la realizzazione di una pista ciclopedonale di un chilometro e mezzo per collegare in sicurezza il popoloso rione del Romituzzo con l’Istituto superiore Roncalli e l’ospedale di Campostaggia. I lavori sono stati assegnati in questi giorni alla ditta Caromar di Colle, che si è aggiudicata l’appalto con un’offerta di 699mila euro, con un ribasso del 14,80 per cento sulla base d’asta.

"Un collegamento importante che ci consente di potenziare in maniera significativa la rete dei percorsi ciclopedonali presenti, anche in chiave di valorizzazione e promozione della mobilità sostenibile negli spostamenti quotidiani" spiegano dall’amministrazione comunale. "La mobilità sostenibile è una linea di azione promossa a livello mondiale per costruire risposte in termini di tutela ambientale, sicurezza, qualità della vita. Un tema di grande attualità che si declina nella definizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e in cui assume un valore strategico il progressivo ampliamento delle opportunità a disposizione dei cittadini di ricorrere a forme di mobilità dolce negli spostamenti quotidiani". Il nuovo percorso ciclopedonale è suddiviso in quattro tratti e si sviluppa in prevalenza in affiancamento alla sede stradale secondo scelte progettuali tese a ridurre l’impatto sul traffico veicolare e a garantire la sicurezza di chi viaggia sulla pista. Lungo il tragitto sono infatti previsti due semafori e una serie di rallentatori di velocità, soprattutto in prossimità degli attraversamenti stradali. Si tratta di un’opera particolarmente attesa e adesso sulla rampa di lancio, visto che i lavori inizieranno nel giro di pochi giorni. Come del resto quelli di un altro intervento rilevante, in questo caso di edilizia scolastica: la messa in sicurezza dal rischio sismico della scuola media Leonardo Da Vinci, un intervento da 850mila euro. "Andiamo avanti su questa scuola, che è stata già oggetto di una prima tranche di lavori e sull’operazione complessiva di adeguamento degli edifici scolastici che per noi resta prioritaria" fa notare ancora il Comune. I lavori riguarderanno il blocco 3 dell’edificio (costruito nel 1987), opposto al blocco 1, su cui l’intervento è già stato realizzato.