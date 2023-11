Il ritorno di don Franciscus, nominato nuovo vice parroco

Arriva il nuovo vice parroco a Piancastagnaio. Si tratta di Don Franciscus Javier noto alla comunità parrocchiale per aver già trascorso alcuni anni fa un lungo periodo di formazione sull’Amiata, prima dell’ordinazione sacerdotale e il lungo ministero pastorale svolto in varie località della Maremma, nelle parrocchie che sono ricomprese all’interno della diocesi di Pitigliano, Sovana, Orbetello.

Il sacerdote giunge a Piancastagnaio dopo la partenza di don Jomo, che lo scorso 31 agosto ha lasciato il paese per fare ritorno in India, sua terra natale, salutato dall’affetto di tutti i paesi per il servizio prestato.

Don Franciscus Javier sarà coadiutore della parrocchiale di Santa Maria Assunta in paese, assieme al parroco monsignor Gianpietro Guerrini, e il suo servizio riguarderà anche le comunità parrocchiali dei paesi di Saragiolo e San Giovanni delle Contee.

Giuseppe Serafini