Il rito dà il tempo alla Festa Tanta gente in Provenzano per l’arrivo del drappellone

Sono i riti a scandire i tempi e i momenti del Palio, con la loro sacralità laica e religiosa. È il binomio che scorre nelle vene della città e della sua Festa, denso di emozione, passione, tensione. Tra questi, la benedizione del Drappellone è uno dei più toccanti. E non c’è da stupirsi se ieri la Collegiata di Santa Maria in Provenzano ha accolto un fiume di persone pronte ad assistere all’arrivo del cencio, che vi verrà custodito fino alla corsa. Le lancette dell’orologio del Palio, alle 17,30, hanno segnato la partenza del corteo che ha accompagnato il ’cencio’ dipinto da Roberto Di Jullo in Provenzano, scortato da alfieri e tamburini delle 17 consorelle, dal sindaco Nicoletta Fabio, dalle autorità civili e militari, dalle dirigenze delle Contrade. Un rito che risale al 1924, e che ogni anno vede centinaia di senesi recarsi alla Basilica per assistere alla benedizione impartita dall’Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice. Scandita dal rullo dei tamburi e dall’alzata delle bandiere, la celebrazione ha visto il drappellone issarsi rivolto verso la statuetta di Maria, salutando il favore della Advocata Nostra. Il silenzio e poi la voce di popolo che si leva per il Maria Mater Gratiae. Poi l’omaggio delle Contrade, e quando la chiesa si svuota inizia il rito: cittini, adulti e anziani si avvicinano al cencio, lanciano i propri fazzoletti per ingraziarsi il destino, la Protettrice, e la divinità paliesca. Stasera la Contrada vincitrice tornerà in Provenzano, con l’agognato cencio tra le mani.