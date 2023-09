Il risiko della sanità regionale D’Urso in corsa per l’Asl centro

di Paola Tomassoni

La Toscana Sud Est torna a temere di perdere il direttore generale dell’Asl, Antonio D’Urso: nel maggio 2022, alla scadenza del suo mandato e contemporanea scadenza del direttore dell’Asl Toscana Nord, si parlò del suo possibile trasferimento e il territorio insorse in sua difesa. Ora con la nomina, da parte di Eugenio Giani, di Paolo Morello Marchese alla direzione dell’ospedale pediatrico Meyer, si prepara un nuovo giro di poltrone, con quella dell’Asl Centro di Firenze rimasta vacante. E il nostro Antonio D’Urso torna in pole position.

Sebbene il dg D’Urso si sia più volte espresso positivamente sull’esperienza di lavoro nella Toscana Sud, la tentazione di Firenze, qualora arrivi, sarà forte: l’Asl Centro è la più grande azienda sanitaria della Toscana, con circa 15mila dipendenti e un bacino di oltre 1,5 milioni di abitanti. Per il momento, dopo l’uscita di Morello, il timone passa per due mesi nelle mani esperte dell’attuale direttore sanitario Emanuele Gori, come direttore generale facente funzioni. Ma la scelta non tarderà e Giani, sentiti l’assessore Simone Bezzini e il forte direttore generale della sanità Federico Gelli, scioglierà il nodo entro qualche settimana, massimo un mese. Con passo spedito il presidente Giani dovrà verificare la disponibilità e opportunità dei candidati prima di consegnare la grande macchina dell’Asl Centro, un’azienda non facile da gestire, in un’area metropolitana dove il ‘competitor’ ospedaliero è Careggi.

E proprio per il livello alto della sfida Antonio D’Urso parte in pole: il nostro direttore ha grande credito, autonomia e presa di responsabilità nella sua leadership. Al suo fianco, in prima fila l’attuale responsabile dello staff della direzione generale regionale, l’ingegnere Valerio Mari: con questa scelta Giani rimarrebbe sulla strada fiorentina e non darebbe scossoni alle altre aziende. Distanziati dai primi, in corsa anche Katia Belvedere, direttore generale Ispro, Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica; Monica Piovi, ex dg Estar; infine un altro nome senese, il dg delle Scotte Antonio Barretta, forte anche lui della buona condotta alla guida del policlinico senese e non estraneo all’ambiente fiorentino, grazie al passato in Regione.

In ambiente senese, così come ad Arezzo e Grosseto, la possibile partenza di D’Urso vorrebbe essere evitata. "Vista la fase delicata e gli importanti progetti in corso nella sanità territoriale, la mossa non aiuterebbe", dice Giuseppe Gugliotti, presidente della Società della Salute Senese e della Conferenza aziendale dei sindaci della Sud Est. Questa Azienda sanitaria sta investendo 16,7 milioni di euro di fondi Pnrr destinati a ridisegnare la sanità territoriale, solo nella provincia di Siena; cui vanno aggiunti oltre 20 milioni per l’operazione dell’immobile di viale Sardegna a Siena.